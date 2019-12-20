Жители Барнаула пожаловались заросшую сугробами узкую улицу маршрутной сетью

Маршрутка едва умещается одна

Жители улицы Ломоносова в Центральном районе Барнаула сообщили в Сети о серьезной проблеме, которую они ежедневно наблюдают на проезжей части. Востребованная у автобусных маршрутов улица и летом узковата для двустороннего движения, а зимой она покрывается снегом, и маршрутки не могут проложить себе путь параллельно — им приходится ждать друг друга на развилках.

Как рассказал барнаульский архитектор Владимир Антоненко, улица пролегает между рядами частных домов, расстояние между которыми составляет не более 8 м. Однако это не помешало городским властям пустить по ней три маршрута общественного транспорта: №№ 29, 77 и 80, которым с трудом удается разъезжаться. При этом пешеходам вообще не остается места для передвижения. «По такому узкому «тротуару» проходит очень много школьников из лицея № 2, которые ежедневно подвергают себя опасности. Руководство города и края знают об этом и ничего не предпринимают, наверное, ждут, когда что-нибудь здесь случится. Мы же начинаем что-то делать, когда уже «петух клюнет», вот тогда и начинаем устраивать различные проверки, профилактики и т.п. В крови у нас такое к себе отношение», — посетовал архитектор.

Его поддержали и другие жители Барнаула, которые добавили, что та же ситуация складывается и на других улицах. «Дороги на Фомина не чистятся, проезжать очень трудно. Змеиногорский тракт еще чистят, а прилегающие к нему улицы вообще нет. Где наши дорожные службы? Улица Юрина от улицы Матросова до железнодорожного вокзала ежегодно превращается в трехколейную, от снега не очищается, даже обочин нет, пешеходам передвигаться невозможно, и так ежегодно! Когда наведут порядок?» — интересуются горожане.

Между тем дорожная служба якобы изо всех сил старается привести улицы Барнаула в порядок после прошедших снегопадов и большое внимание уделяет тротуарам. Об этом заявил директор МБУ «Автодорстрой» Андрей Курышин в ходе «демонстрации силы» снегоуборочной техники для журналистов 18 декабря. Отчет прошел на перекрестке улицы Гоголя и проспекта Комсомольского, и чистка на участке прошла аккурат перед встречей с журналистами – на тротуарах и пешеходных переходах еще были свежи следы техники. Более того, в то время, как Андрей Курышин отчитывался перед журналистами, трактор «закреплял» уборку прямо за его спиной. По словам руководителя, дорожная служба прилагает все усилия, чтобы содержать улицы города в нормативном состоянии.

Однако очевидно, что такое старание было вызвано тем, что накануне прокуратура нашла нарушения требований в уборке города от снега. В связи с этим в администрацию Барнаула внесено представление об устранении выявленных нарушений закона и привлечении к ответственности всех виновных лиц. В настоящее время оно находится на рассмотрении.