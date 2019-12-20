Кто на новенького: девять человек претендуют на кресло главы Барнаула

Количество кандидатов на должность главы Барнаула выросло до девяти человек. Вечером 19 ноября прием документов от претендентов на вакантное кресло был завершен.

Мэрия Барнаула.

Олег Богданов

Как рассказал altapress.ru секретарь конкурсной комиссии, депутат барнаульской городской думы Сергей Струченко, 19 и 18 декабря документы на участие в конкурсе подали еще три человека.

Это 29-летний член Общественной палаты Алтайского края Артем Зеров. Ранее он отметился своей работой в молодежном парламенте региона. Имеет высшее образование по специальностям «Котло- и реакторостроение» и «Экономика и управление на предприятии».

Артем Зеров.

opaltai.ru.

Также принять участие в конкурсе захотел пенсионер Владимир Барсуков. Он известен тем, что в 2010 году он пробовал стать главой городской администрации, но составить конкуренцию Игорю Савинцеву не смог.

Еще одним участником политической гонки оказался пенсионер Василий Часовских. Он, в свою очередь, ранее пытался стать главой второго по величине города Алтайского края — Бийска, но успеха не достиг.

Кто еще примет участие в конкурсе?

Ранее документы были приняты еще от шестерых претендентов на пост главы Барнаула.

Это исполняющий обязанности главы города Вячеслав Франк, известный топ-менеджер Сергей Шумов, экс- кандидат в губернаторы Алтайского края Андрей Крылов, юрист Алексей Шипунов, депутат Барнаульской гордумы от КПРФ Елена Хрусталева и депутат БГД от ЛДПР Алексей Скосырский.

Фаворитом в грядущем конкурсе на замещение должности главы города называют Вячеслава Франка.

Вячеслав Франк.

Анна Зайкова, altapress.ru

Когда состоится конкурс?

Сам конкурс состоится 6 февраля 2020 года. Конкурсная комиссия определится с кандидатами, которые пройдут отбор и будут рекомендованы для избрания на вакантный пост.

Затем, 14 февраля, в ходе сессии городской думы местные депутаты проголосуют за того или иного кандидата и определят, кто же станет градоначальником.

Факт

Барнаул живет без главы города вот уже четыре месяца. Предыдущий градоначальник в лице Сергея Дугина досрочно покинул пост в середине августа.

Смотрите также