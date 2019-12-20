Стевен Крёйсвейк: «Наша команда может бороться за победу на Тур де Франс»

В этом году гонщики команды Jumbo-Visma одержали победы на этапах всех трёх Гранд-туров, Примож Роглич поднялся на подиум Джиро д’Италия и стал победителем Вуэльты Испании-2019, а Стевен Крёйсвейк стал призёром Тур де Франс-2019. В следующем году в команде будет выступать победитель Джиро д’Италия-2017 Том Дюмулин. 32-летний Стевен Крёйсвейк уверен, что его команда Jumbo-Visma способна бросить вызов команде Ineos в борьбе за победу на Гранд-турах, о чём рассказал в интервью Cyclingnews.

Стевен Крёйсвейк: «Убеждён, что с таким составом как сейчас, с гонщиками, которые у нас есть, мы сможем бороться за победу на Тур де Франс. Если смотреть на все команды в общем, то разрывы становятся меньше.

Мы – другая команда, потому что нацелены и на спринты, и на классики. Мы более универсальны, чем INEOS, которые фокусируются только на многодневных гонках. В этом году мы приблизились, поднимались на подиумы и выиграли этапы на каждом из Гранд-туров. Также в этом сезоне мы показали, что можем атаковать или контролировать гонку.

Мы всё ближе и ближе. Даже такие ребята как Пино и Алафилипп тоже подходят ближе. Для Ineos ситуация не становится легче. Технически они каждый год делают одно и то же – выжидают, а затем контролируют. До сих пор, когда дело касалось финишей в подъём, у них были сильнейшие ребята. Им было довольно легко контролировать гонку, а затем одерживать победу. На Туре им надо было сделать так всего лишь раз или два, а оставшуюся часть гонки просто держать контроль.

Если дать им вести гонку по-своему, довозить их ребят до последних километров подъёма, они будут побеждать. Раньше это был Фрум, теперь – Берналь. Поэтому в гонке создавать на них давление надо раньше, заставить раньше начать работать таких ребят как Квятковский. Надо постараться надавить на них заранее.

О приходе Тома Дюмулина я узнал чуть раньше. Команда мне сообщила, что он может присоединиться. Конечно, моей первой реакцией было удивление, но не шок. Я знал, что у него долгосрочный контракт, и не понимал, как это получится. Сначала сразу подумал о своих амбициях, о роли в команде. Если честно, была мысль, что как скажется на мне его переход в команду. Мне понадобилось время, чтобы это осмыслить, но я увидел преимущество.

Если хочешь быть среди лучших команд мира, то нужны сильные гонщики в составе. Конкуренция в командах становится сильнее. Том поднимет уровень команды, а я благодаря этому смогу получить новые знания и совершенствоваться. У нас будет больше возможностей для тактики, больше шансов на победу в гонке. Иногда я могу помогать Тому, иногда он может помочь мне, станет понятно, кто сильнейший. Пока мы доверяем друг другу, боремся за победу команды, это лучшая идея. Он верит в нашу команду и в наших ребят, так что его приход – большой подарок. Он общительный парень, на сборах он вписался в команду.

2019 год стал лучшим в моей карьере. Тур де Франс была одной из главных целей года, и я добился успеха, поднявшись на подиум. К этому я стремился много лет, и, наконец, добился. А то, что я достиг подиума на крупнейшей гонке, делает этот результат ещё более значительным».