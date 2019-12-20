Медики рассказали, чем может навредить организму чай с лимоном

Чай с лимоном в России принято пить зимой. Считается, что цитрус не только улучшает вкус, но и укрепляет иммунитет. Но польза напитка может быть перечеркнута его плохими сторонами. Медики предупреждают: регулярное употребление чая с лимоном способствует повреждению зубной эмали и приводит к кариесу, а также провоцирует появления язвы желудка.

Чай с лимоном помогает поддерживать в норме работу пищеварительной, нервной и иммунной систем. Также напиток благотворно сказывается на состоянии кожи. Достоинств у него больше, чем недостатков, но все же о них стоит знать. Осведомлен — значит, вооружен.

Постоянное употребление чая с лимоном приведет к тому, что под воздействием лимонной кислоты зубная эмаль начнет постепенно разрушаться. Может пройти всего месяц-два и о себе заявит кариес.

Чайно-цитрусовый напиток вреден и для желудка. Лимонная кислота сама по себе довольно агрессивна. При регулярном употреблении чая она провоцирует изъязвления желудка и кишечника.

Как и любой напиток, чай с лимоном обладает выраженным мочегонным эффектом, а это в свою очередь запускает процесс вымывания из организма полезных минералов, в особенности — кальция. Из-за его нехватки снижается плотность костей и зубов, ухудшается состояние волос и ногтей.

Поэтому зимой россиянам не стоит зацикливаться на одном чае с лимоном. Напитки желательно чередовать, употреблять травяные и фруктовые чаи.