Стало известно об увлечении предполагаемого стрелка с Лубянки оружием

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Фото: forum.guns.ru

Житель Подмосковья Евгений Манюров, который, по предварительным данным, открыл огонь по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, увлекался оружием. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

В частности, мужчина по имени Евгений пытался продать гладкоствольное ружье Бекас РП16-1. В качестве адреса продавца в объявлении указан подмосковный Подольск, где и проживал предполагаемый стрелок.

Ранее стало известно, что Манюров занял третье место в дисциплине PCC (pistol caliber carabine — карабин в пистолетном калибре) на соревнованиях Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ.