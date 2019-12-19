В Москве неизвестные с автоматами атаковали здание ФСБ на Лубянке, есть погибшие

В Москве возле здания ФСБ на Лубянке неизвестный открыл стрельбу из автомата, погиб один человек, еще двое ранены, сообщает телеграм-канал Mash.

Мужчина с автоматом забаррикадировался в одном из зданий и отстреливается оттуда. Момент стрельбы при нападении на здание ФСБ в Москве попал на видео.

Автор фото: Алексей Белкин

Как сообщает телеграм-канал Baza, к зданию ФСБ на Лубянке вызвали сотрудников МЧС, сейчас там начался пожар.

По предварительным данным, нападавших на здание ФСБ на Лубянке было трое. Двое из них уже убиты. Последний закрылся на парковке возле 4-го подъезда ФСБ. Спецназ готовится к штурму.

Погибшего сотрудника ГИБДД звали Илья Фисенко. Он первым попал под обстрел и скончался на месте от ран. Александр Замчалин, Павел Анисимов ранены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили об инциденте со стрельбой на Лубянке.

По предварительным данным, спецслужбы квалифицируют стрельбу на Лубянке как теракт.

Во время нападения получил ранение в голову еще один сотрудник силовых структур — Константин Однолепков. Сейчас он в реанимации в одной из больниц города.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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