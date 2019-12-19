Ректор Алтайского госуниверситета лоббирует стройку площади Сахарова вопреки последнему слову губернатора

18 декабря ГТРК «Алтай» опубликовало интервью с ректором АлтГУ Сергеем Бочаровым, который, подводя итоги 2019 года, рассказал и о планах университета относительно возведения нового корпуса на месте зеленого уголка на площади Сахарова. Руководитель вуза публично заявил, что они не отказались от этой идеи, и привел очередные аргументы в пользу проекта. Между тем несколькими днями ранее губернатор Виктор Томенко дал всем понять, что масштабных строек на площади Сахарова не будет.

В интервью Сергей Бочаров заявил, что корпус якобы нужен студентам АлтГУ, хотя и не привел конкретных данных по наполняемости аудиторий. «Популярность наших программ так высока, что к нам приходит большое количество студентов, и мы сталкиваемся в проблемой предоставления им современных учебно-лабораторных площадей. Новый корпус предполагает площадь примерно в 18 тысяч кв. м, которыми мы бы полностью покрыли все наши потребности. А участок на площади Сахарова как раз относится в бессрочном пользовании у АлтГУ», — объяснил свою логику Бочаров.

Он также уточнил, что университет будто бы не собирается лишать жителей Барнаула зеленого уголка, поскольку, по мнению Бочарова, его и не существует. «Говорить о том, что там есть какая-то парковая зона, не приходится — там есть несколько деревьев и кустарников. Если мы решим там строить корпус, то мы берем на себя обязательство не только не лишить горожан этого уголка, но и построить там зимний сад с редкими породами деревьев, который будет вести биологический факультет. Поэтому с точки зрения количества растений наш город только выиграет при строительстве там корпуса АлтГУ», — заверил ректор вуза, видимо, не понимая разницу между комнатными и уличными растениями. Впрочем, он добавил, что взамен тех деревьев, что могут пойти на жертву стройке, АлтГУ якобы может высадить в городе «сотни и тысячи» других.

Вместе с тем об упорстве университета, по видимости, еще неизвестно губернатору Алтайского края Виктору Томенко. На прошлой неделе в ходе трехчасового общения с журналистами региона он заявлял, что краевые власти прислушались к мнению горожан и оставили зеленый уголок, ставший камнем преткновения, в покое. «Когда я увидел, что ситуация зашла не в то русло, грозя превратиться в конфликтную, публичную, я политически вмешался и попросил прекратить эти изучения. Мне стало ясно отношение жителей Барнаула к этой части города. У меня есть представление, что где-то на среднесрочную, а, может, и далекую перспективу в этой части города вообще ничего нельзя делать. Таково общественное мнение», — говорил губернатор. Однако руководству вуза, как видно, упорства не занимать, и оно продолжает лоббировать свой проект.

Более того, 17 декабря пресс-служба вуза опубликовала отчет об очередном заседании совета выпускников АлтГУ, на котором члены объединения решили обратиться к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, чтобы попросить его поддержать «развитие имущественного комплекса» университета. Как указано на сайте вуза, за этой формулировкой кроется лоббирование проекта строительства нового корпуса в сквере на углу площади Сахарова. Однако, как сообщили в пресс-службе губернатора, данное обращение главе региона пока не поступало.

Между тем городская общественность по-прежнему выступает категорически против стройки. такие мнения звучат в соцсетях и в региональных Telegram-каналах, которые следят за развитием ситуации и искренне удивляются настойчивости АлтГУ в этом вопросе. Так, Homo altaiensis считает, что руководство университета все больше повышает ставки и решает втянуть в орбиту своих интересов губернатора Алтайского края. Якобы он должен решить: быть или не быть зданию на месте деревьев. «То есть сначала в АлтГУ послушали губернатора — и на следующий же день решили обострить ситуацию. Вот зачем?» — вопрошают авторы канала.

Напомним, что в конце осени 2019 года руководство АлтГУ снова начало «прощупывать почву» в вопросе возведения нового учебного корпуса на месте сквера на площади Сахарова в Барнауле. Однако, после недавно отгремевшего «скверного» скандала с Radisson в университете стали опасаться публичных протестов, которые могут быть спровоцированы необходимостью пожертвовать для строительства частью зеленой зоны, а потому сразу вынесли свои намерения в публичную плоскость. Общественники, присутствовавшие на встрече, прошедшей в АлтГУ 19 ноября, на удивление не выразили бурного возмущения, как в истории с отелем. В то же время другая группа — бывший сотрудник АлтГУ, краевед Данил Дегтярев, архитектор Владимир Антоненко, фотограф и городской исследователь Евгений Кучинев и активист Игорь Берг – обратились к ректору образовательного учреждения с просьбой сохранить сквер. О том, были ли они услышаны, информации так и не было.