Эксперты составили Топ-5 лучших бюджетных смартфонов 2019 года

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mavit
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Share Tweet Share Share Email CommentsРынок смартфонов в 2019 году пополнился множеством новинок на любой кошелек. Выбрать среди такого разнообразия брендов и моделей сложно. Поэтому эксперты регулярно публикуют рейтинги, которые позволяют подобрать гаджет с учетом пожеланий покупателя. Уже готов и рейтинг лучших бюджетных смартфонов 2019 года.Стоит отметить, что производители теперь пытаются охватить все ценовые сегменты. Поэтому даже среди бюджетных смартфонов есть немало интересных новинок.

Эксперты составили Топ-5 лучших бюджетных смартфонов 2019 года

Возглавляет этот рейтинг Xiaomi Redmi Note 7. Устройство в продаже с начала года, и на российском рынке его можно приобрести лишь за 14 тыс рублей. Этот смартфон выпускается с двойной камерой и оптической стабилизацией, мощным процессором и оперативной памятью на 4 гигабайта. Экран Xiaomi Redmi Note 7 имеет 6,3-дюймовый экран. Смартфон получил аккумулятор на 4 тыс миллиампер часов. Вместо стандартного разъема для наушников у этого смартфона USB Type-С.

Эксперты составили Топ-5 лучших бюджетных смартфонов 2019 года

Второе место в этом рейтинге занял Samsung Galaxy A30. Этот гаджет вышел на вторую позицию за счет самого качественного дисплея среди всех бюджетных смартфонов. Сам дисплей имеет диагональ в 6,4 дюйма, поэтому на нем очень удобно смотреть видео. Гаджет получил процессора Exynos 7904, дополненного 3 и 4 гигабайтами оперативной памяти в зависимости от вариации. Основная камера смартфона получила сразу два объектива на 16 и 5 мегапикселей соответственно. На российском рынке приобрести этот смартфон можно за 15 тыс рублей.

Эксперты составили Топ-5 лучших бюджетных смартфонов 2019 года

Тройку лидеров замыкает Tecno Spark 4. Этот смартфон в России продается не так давно. Приобрести его можно лишь за 9 тыс рублей. За эти деньги покупатель покупает смартфон с уникальным корпусом с градиентным покрытием. Диагональ Tecno Spark 4 в 6,54 дюйма. Оснащен смартфон процессором MediaTek Helio P22, в пару к которому устанавливается 3 Гб оперативной памяти. Стоит отметить, что у Tecno Spark 4 двойная камера с объективами на 12 и 2 мегапикселя.

Эксперты составили Топ-5 лучших бюджетных смартфонов 2019 года

Четвертое место в рейтинге занял Huawei P Smart 2019. Презентация этой новинки рынка смартфонов состоялась во второй половине текущего года, но смартфон стал быстро популярным в Росии. Он имеет процессор Kirin 710, установленный вместе с 3 гигабайтами оперативной памяти. Смартфон получил модуль камеры с двумя объективами на 13 и 2 мегапикселя.

Эксперты составили Топ-5 лучших бюджетных смартфонов 2019 года

Пятерку лучших бюджетных смартфонов замыкает Xiaomi Redmi 7A. Ценник этого смартфона в России составляет около 7 тыс рублей. Устройство работает на процессоре Snapdragon 439 к которому установлено 2 Гб оперативной памяти. Диагональ дисплея этого смартфона составляет 5,45 дюйма. Гаджет получил аккумулятор на 4 тысячи миллиампер часов.

Эксперты составили Топ-5 лучших бюджетных смартфонов 2019 года