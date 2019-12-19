Эксперты составили Топ-5 лучших бюджетных смартфонов 2019 года

Share Tweet Share Share Email CommentsРынок смартфонов в 2019 году пополнился множеством новинок на любой кошелек. Выбрать среди такого разнообразия брендов и моделей сложно. Поэтому эксперты регулярно публикуют рейтинги, которые позволяют подобрать гаджет с учетом пожеланий покупателя. Уже готов и рейтинг лучших бюджетных смартфонов 2019 года.Стоит отметить, что производители теперь пытаются охватить все ценовые сегменты. Поэтому даже среди бюджетных смартфонов есть немало интересных новинок.

Возглавляет этот рейтинг Xiaomi Redmi Note 7. Устройство в продаже с начала года, и на российском рынке его можно приобрести лишь за 14 тыс рублей. Этот смартфон выпускается с двойной камерой и оптической стабилизацией, мощным процессором и оперативной памятью на 4 гигабайта. Экран Xiaomi Redmi Note 7 имеет 6,3-дюймовый экран. Смартфон получил аккумулятор на 4 тыс миллиампер часов. Вместо стандартного разъема для наушников у этого смартфона USB Type-С.

Второе место в этом рейтинге занял Samsung Galaxy A30. Этот гаджет вышел на вторую позицию за счет самого качественного дисплея среди всех бюджетных смартфонов. Сам дисплей имеет диагональ в 6,4 дюйма, поэтому на нем очень удобно смотреть видео. Гаджет получил процессора Exynos 7904, дополненного 3 и 4 гигабайтами оперативной памяти в зависимости от вариации. Основная камера смартфона получила сразу два объектива на 16 и 5 мегапикселей соответственно. На российском рынке приобрести этот смартфон можно за 15 тыс рублей.

Тройку лидеров замыкает Tecno Spark 4. Этот смартфон в России продается не так давно. Приобрести его можно лишь за 9 тыс рублей. За эти деньги покупатель покупает смартфон с уникальным корпусом с градиентным покрытием. Диагональ Tecno Spark 4 в 6,54 дюйма. Оснащен смартфон процессором MediaTek Helio P22, в пару к которому устанавливается 3 Гб оперативной памяти. Стоит отметить, что у Tecno Spark 4 двойная камера с объективами на 12 и 2 мегапикселя.

Четвертое место в рейтинге занял Huawei P Smart 2019. Презентация этой новинки рынка смартфонов состоялась во второй половине текущего года, но смартфон стал быстро популярным в Росии. Он имеет процессор Kirin 710, установленный вместе с 3 гигабайтами оперативной памяти. Смартфон получил модуль камеры с двумя объективами на 13 и 2 мегапикселя.

Пятерку лучших бюджетных смартфонов замыкает Xiaomi Redmi 7A. Ценник этого смартфона в России составляет около 7 тыс рублей. Устройство работает на процессоре Snapdragon 439 к которому установлено 2 Гб оперативной памяти. Диагональ дисплея этого смартфона составляет 5,45 дюйма. Гаджет получил аккумулятор на 4 тысячи миллиампер часов.