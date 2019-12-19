У Киева кончились деньги. Все проекты заморожены

Share Tweet Share Share Email CommentsК концу года в бюджете Украины образовалось дара, величиной в 70 млрд. грн. ($3 млрд.). Реализация всех бюджетных проектов (кроме защищенных) остановлено. По стране заморожено сотни строек, в том числе детсадов, школ, больниц и других соцобъектов. «Ну что, приехали?», – вопрошает в своем «[url=]Фейсбуке[/url]», мэр Днепра (бывш. Днепропетровск) Филатов.

Ранее в парламентской фракции «Батькивщина» сложившуюся ситуацию назвали провальной – новая власть не справляется с функцией наполнения бюджета и финансированию госпрограмм. До конца текущего года власти должны были потратить порядка 100 млрд. грн., однако в казне осталось лишь 26 миллиардов.