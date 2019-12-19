Каким образом сестра Сергея Шойгу оказалась в Госдуме

Share Tweet Share Share Email CommentsМы уже все давно привыкли, что в Госдуме заседают певцы, спортсмены, актёры, но вот получение мандата «по родне» всё же явление не такое часто встречающееся. Но примером такого явления является Лариса Кужегутовна Шойгу.

Долгое время о ней никто не знал и особых отличий у неё и не было. Она долгое время работала обычным психиатром в родной Туве, после окончания Томского медицинского института. Но нельзя не сделать резкий старт в карьере, если родной брат всё больше и больше укрепляет свои позиции в правительстве, на политическом поприще.

Изначально Лариса Шойгу продвигалась по служебной лестнице, делая свою карьеру, но в конце 90-х всё же решила переехать благополучно в Москву. Где от брата она получила хорошую должность в структуре МЧС (ну кто бы мог сомневаться…)

Но семья шойгу вскоре поняла, что этого слишком мало. Сергей Шойгу стоял можно сказать у истоков создания партии «Единая Россия», но на выборы тогда протаскивать сестру не стал, наверное неловко было. Но на вторых выборах в 2017 году всё стеснение прошло и он посчитал, что нужно бы и за сестру замолвить словечко. Для этого даже Лариса Шойгу поспешила вернуть свою девичью фамилию и отказаться от фамилии Фламенбаум.

И вот уже 12 лет она заседает в ГосДуме и при этом каким-то выдающимися достижениями никак не отметилась. А может там она продолжает работать по профессии психиатром? Ведь в Госдуме он мог бы многим пригодиться. Как Вы считаете?