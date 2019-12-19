Каким образом сестра Сергея Шойгу оказалась в Госдуме

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mavit
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Share Tweet Share Share Email CommentsМы уже все давно привыкли, что в Госдуме заседают певцы, спортсмены, актёры, но вот получение мандата «по родне» всё же явление не такое часто встречающееся. Но примером такого явления является Лариса Кужегутовна Шойгу.

Каким образом сестра Сергея Шойгу оказалась в Госдуме

Долгое время о ней никто не знал и особых отличий у неё и не было. Она долгое время работала обычным психиатром в родной Туве, после окончания Томского медицинского института. Но нельзя не сделать резкий старт в карьере, если родной брат всё больше и больше укрепляет свои позиции в правительстве, на политическом поприще.

Изначально Лариса Шойгу продвигалась по служебной лестнице, делая свою карьеру, но в конце 90-х всё же решила переехать благополучно в Москву. Где от брата она получила хорошую должность в структуре МЧС (ну кто бы мог сомневаться…)

Но семья шойгу вскоре поняла, что этого слишком мало. Сергей Шойгу стоял можно сказать у истоков создания партии «Единая Россия», но на выборы тогда протаскивать сестру не стал, наверное неловко было. Но на вторых выборах в 2017 году всё стеснение прошло и он посчитал, что нужно бы и за сестру замолвить словечко. Для этого даже Лариса Шойгу поспешила вернуть свою девичью фамилию и отказаться от фамилии Фламенбаум.

И вот уже 12 лет она заседает в ГосДуме и при этом каким-то выдающимися достижениями никак не отметилась. А может там она продолжает работать по профессии психиатром? Ведь в Госдуме он мог бы многим пригодиться. Как Вы считаете?

Каким образом сестра Сергея Шойгу оказалась в Госдуме