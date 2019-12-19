Появились первые подробности романа между Ангелиной Вовк и Михаилом Куницыным

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Известия о том, что 77-летняя телеведущая Ангелина Вовк собирается выйти замуж за радиоведущего Михаила Куницына, который на 27 лет моложе ее, буквально перевернула отечественное информационное пространство. Общественный резонанс от этой новости затмил даже пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Теперь же появились первые подробности этого романа.

Как оказалось, информация о романе между знаменитыми ведущими имеет под собой все основания, более того, подтвердил ее сам 50-летний Куницын. «О свадьбе речь пока не ведется. Я сделал Ангелине предложение, но она пока не торопится с ответом. Мы знакомы уже давно. Я холостой мужчина, она уже дважды разведена», – приводит слова Михаила Куницына портал «Дни.ру». Стоит напомнить, что первым супругом Ангелины Вовк был диктор центрального советского телевидения Геннадий Чертов. Пара состояла в браке 16 лет – до 1982 года. Вторым упругом знаменитости стал художник и архитектор Индржих Гец. Этот брак просуществовал чуть меньше – 13 лет. А причиной разрыва называли тот факт, что супругам долгое время приходилось жить на разные страны.

Сейчас журналистам не удается связаться с Ангелиной Михайловной, чтобы попросить ее лично прокомментировать информацию о своих отношениях с радиоведущим. Зато подробностями поделилась ее директор Светлана Торгало. По ее словам, Куницын публично заявил о своем предложении совсем недавно, однако никакой помолвки пока не было. «Даже не знаю, чем это все обернется. Главное, что они оба являются очень достойными людьми», – отметила она.