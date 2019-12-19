Путин ответил на вопрос о двух президентских сроках подряд и изменении Конституции

19 декабря в Москве проходит большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Главе государства корреспондент РИА Новости, в частности, задал вопрос об изменениях в Конституцию.

Большая пресс-конференция Владимира Путина.

kremlin.ru.

«Не назрели ли изменения? Доволен ли президент предыдущими изменениями? По поводу политсистемы. Скоро 20 лет как вы у руля. Не следует ли расформировать часть полномочий? Есть ли конкуренция в России?», — спросил корреспондент российского лидера.

Принимать новый основной закон не следует, уверен Путин. Первая глава конституции является неприкосновенной.

Путин считает, что оговорку о «двух сроках подряд» в конституции можно отменить.

Путин предложил отменить оговорку «подряд» по отношению к двум президентским срокам. То есть два срока — и все! pic.twitter.com/HLErFofwKm — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 декабря 2019 г.

Владимир Путин также отметил, что есть люди, кто считает что парламент мог нести дополнительные функции. Президент предложил обсудить эту тему.

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве. Кремль аккредитовал 1895 представителей СМИ.

В прошлом году пресс-конференция Путина длилась почти четыре часа, ее посетили около 1700 журналистов. Больше миллиарда пользователей соцсетей интересовались ответами президента.

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