В Красногорске родители выбросили детей с третьего этажа, чтобы спасти от пожара

В Красногорске (Московская область) во время пожара в квартире родители выбросили своего 9-летнего сына и 3-летнюю дочь из окна третьего этажа, сообщает «РЕН-ТВ».Дети не пострадали, так как их поймали на тент жители дома.Родители вслед за своими детьми выпрыгнули из окна, но получили серьезные повреждения.

39-летний отец семейства в результате неудачного падения получил перелом таза, позвоночника и плеча, а его 36-летняя супруга сломала таз и позвоночник.

Вся семья в настоящее время находится в Красногорской больнице.

Состояние детей врачами оценивается как стабильное, их здоровью ничего не угрожает, состояние родителей пока тяжелое.