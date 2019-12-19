Оскорбитель Найден депутат Каменского райсобрания обжалует штраф унижение охотинспектора

Резонансная история, связанная с незаконной охотой депутата Каменского райсовета Евгения Найдена, получила продолжение. Как сказано на сайте мирового суда судебного участка № 3 Каменского района Алтайского края, в настоящее время народный избранник обжалует постановление о своей виновности в административном правонарушении. Ему назначили штраф за оскорбления охотинспектора, который Найден платить не намерен.

Согласно постановлению мирового судьи от 8 ноября 2019 года, инцидент случился в августе на охотничьем стане в Каменском районе. Находившийся там Евгений Найден, пренебрегая установленными в обществе правилами поведения, нормами морали и нравственности, высказал в адрес охотинспектора оскорбления с целью унизить его честь и достоинство, после чего последний обратился в суд. Однако депутат на заседание не явился и просил рассмотреть дело в его отсутствие, хотя и был надлежащим образом извещен.

В результате суд вынес постановление признать Евгения Найдена виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей. Однако ответчик с постановлением не согласился и решил его обжаловать.

Напомним, что 31 августа — 1 сентября в ходе внепланового рейда на территории Гоноховского сельсовета Каменского района правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в браконьерстве. Одним из них оказался депутат районного Собрания депутатов Евгений Найден. Ту же информацию ИА «Банкфакс» подтвердил и руководитель межрегионального военно-охотничьего общества Сибирского военного округа Юрий Куклин, на арендованных угодьях которого и были замечены нарушители. Краевое Минприроды сразу же начало свое расследование.

Между тем сам народный избранник заявил «Банкфаксу», что всегда был и остается законопослушным охотником, и у него есть лицензия. Что же касается его задержания правоохранителями, то по убеждению Найдена, это был заказ со стороны давних недоброжелателей его семьи. Однако несмотря на убеждения Найдена, ему все же было предъявлено обвинение в совершении правонарушения по ч. 1 с. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты). Фактически было установлено, что тот находился на запретной для него территории охотугодий с зачехленным оружием, что является нарушением. «У задержанного имелись в наличие разрешения на охоту и на оружие, однако не на указанной территории. Вполне вероятно, что он заблудился и оказался на смежном участке, но это не снимает с него ответственности», — пояснил представитель министерства.

При рассмотрении дела в Минприроды учли полное признание вины и раскаяние Евгения Найдена и назначили ему штраф в размере 1 тысячи рублей. Отметим, что максимальное наказание, которое ему грозило, — штраф в размере 4 тысяч рублей с конфискацией орудия охоты или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет.