Трамп отличил льва от носорога и прослыл адекватным

Стали известны задания, с которыми пришлось столкнуться президенту США Дональду Трампу в ходе медицинского обследования. Их публикует немецкий журнал Spiegel со ссылкой на протокол медицинского теста.

По сведениям издания, для оценки когнитивных способностей американского лидера врач Ронни Джексон выбрал так называемый Мока-тест (Монреальская школа оценки когнитивных функций), позволяющий оценить внимание, абстрактное мышление, ориентацию во времени и кратковременную память.

Хозяин Белого дома в ходе исследования должен был нарисовать на бумаге животных: льва, носорога и верблюда, а также найти сходство между бананом и апельсином, указать сегодняшнюю дату и место, в котором находится. Помимо этого, были и другие задания. Сам тест длился 10 минут.

Как отмечает Spiegel, Трамп набрал 30 из 30 возможных баллов. По мнению экспертов, этих результатов достаточно для того, чтобы исключить версию о слабоумии американского лидера, на которой настаивают злопыхатели президента.

При этом, как заявил канадский психиатр Кеннет Шульман, на основании подобных когнитивных тестов рано делать столь серьезные выводы.

16 января главный врач Ронни Джексон заявил, что завершил осмотр президента США Дональда Трампа и пришел к выводу, что его пациент обладает превосходным здоровьем и способен дальше исполнять свои обязанности. По его словам, 45-й президент США мог бы дожить до 200 лет, если бы соблюдал правильный образ жизни в прошлом.

18 января 2018