Сбербанк купил 36% в совладельце Mail.ru Group

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Сбербанк закрыл сделку по приобретению у Газпромбанка и Ростеха 36% в компании «МФ Технологии», владеющей 58,8% голосов в Mail.ru Group. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение банка.

Теперь Сбербанк стал равноправным партнером в компании.

Так, Сбербанк получит одно место в совете директоров Mail.ru Group. Уточняется, что на него номинирован первый зампредседателя правления Сбербанка Лев Хасис.

Теперь в состав акционеров «МФ Технологии» входят Мегафон, Сбербанк, Ростех, а также USM Holdings, доли среди которых распределяются следующим образом: 45%, 36%, 10% и 9% соответственно.

До этого сообщалось, что сумма сделки составит 11,3 млрд рублей.

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