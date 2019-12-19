Китай решил освободить от пошлин ряд товаров из США

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Reuters

Китайские власти решили освободить от пошлин некоторые американские товары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госсовет КНР.

Планируется, что официальное освобождение от пошлин ряда товаров из США произойдет с 26 декабря и будет действовать до 25 декабря 2020 года.

До этого Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что президент США Дональд Трамп подписал так называемую торговую сделку первой фазы с Китаем, предотвратив введение 15 декабря новой волны американских пошлин на потребительские товары из азиатской страны общим объемом около $160 млрд.

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