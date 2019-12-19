В Раде подсчитали потери ВВП Украины в случае отказа от транзита газа

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РИА «Новости»

Депутат Верховной рады Сергей Левочкин подсчитал потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Левочкин напомнил, что с 2014 года Украина транзитировала 474 млрд кубометров газа, заработав на этом $14 млрд.

По его словам, Украина, как страна со слабой экономикой, не может позволить себе потерять такой источник доходов, который приносит приблизительно в $2,5 млрд в год.

Депутат заявил, что при расчетном размере экономики страны в $154 млрд потери составят приблизительно 2% ВВП.

Парламентарий отметил, что возможное непродление транзитного контракта – это экономический нонсенс.

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