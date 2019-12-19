Бывший глава администрации президента рассказал, кто «нашел» Путина

Бывший глава администрации президента (АП) РФ Валентин Юмашев рассказал, как известные в России персоны повлияли на решение бывшего президента Бориса Ельцина о передаче власти Владимиру Путину.

Владимир Путин.

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По словам экс-главы АП, они нашли будущего главу государства, когда уходили в правительство, а он сам оставался руководителем администрации, передаёт «Дождь».

«Путина нашел не я, Путина нашли Анатолий Чубайс и в тот момент начальник Главного контрольного управления администрации президента Алексей Кудрин, — подчеркнул он.

В скором времени в Путине увидели сильную фигуру и здравые идеи, поэтому предложили Ельцину этого кандидата, отметил Юмашев.

Как это было

9 августа 1999 года, президент Борис Ельцин отправил в отставку правительство и назначил и.о. премьер-министра незаметного чиновника Владимира Путина, только год проработавшего директором ФСБ.

А через неделю Госдума России, которая в тот момент была местом для дискуссий, одобрила его назначение без особых споров.

Владимир Путин сел за руль автомобиля «Волга» ГАЗ-3111, 2000 год.

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А в декабре, после благоприятных для властей результатов выборов в Государственную думу, Ельцин объявил о своей отставке и передал Путину всю полноту власти.

Ранее бывший глава администрации первого президента РФ Бориса Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году в период распада Советского Союза просили оставить их в составе России, пишет News.ru.

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