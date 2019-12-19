«Новые партии Турции могут начать сотрудничать с правящей партией Эрдогана»

Новые партии бывших атворитетов ПСР, а также основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП), победившая на местных выборах в этом году в крупнейших городах Турции, Стамбуле и Анкаре, бросили вызов Эрдогану, указывает Янарокак в статье для журнала Turkey Scope.

Он напоминает, что экс-премьер-министр Ахмет Давутоглу и бывший вице-премьер Али Бабаджан, создают свои собственные политические движения, которые составят конкуренцию правящей партии.

«Тем не менее, есть опасения, что Эрдоган может рассматривать новую оппозицию, основанную экс деятелями ПСР, продолжением своей партии. Это означает, что ни Давутоглу, ни Бабаджан не объявят тотальную войну против турецкого лидера, а скорее всего, примут умеренную оппозиционную позицию, которую президент Турции в некоторой степени сможет терпеть», — отмечает аналитик.

Данное обстоятельство в конечном итоге может создать возможность для формирования коалиций между этими партиями и ПСР, что устранит большую часть угрозы правлению Эрдогана, заключает он.