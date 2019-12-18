Появится ли кроссовер Kia XCeed в России

В 2020 году KIA привезет в Россию сразу несколько новинок. Две из них появятся точно – это компактный кроссовер Seltos и внедорожник Mohave нового поколения, которые уже прошли сертификацию. Об этом сообщили «Российской газете» в пресс-службе южнокорейского автопроизводителя.

Относительно кроссовера XCeed, представленного минувшим летом, пока ничего неизвестно – вопрос с его появлением на нашем рынке все еще не решен. А вот седан Optima нового поколения, глобальная версия которого дебютировала буквально вчера, в России появится точно, дата будет объявлена дополнительно.



KIA XCeed. Фото KIA



KIA XCeed. Фото KIA



KIA XCeed. Фото KIA



KIA XCeed. Фото KIA



Интерьер KIA XCeed. Фото KIA

Внедорожник Mohave нового поколения сертифицирован в России с безальтернативным 3,0-литровым турбодизелем D6EB-5 мощностью 249 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Говорить о цене пока рано, но то, что она будет выше, чем у предшественника (от 2 619 000 рублей), очевидно уже сейчас.



KIA Mohave. Фото KIA



KIA Mohave. Фото KIA



Интерьер KIA Mohave. Фото KIA

Кроссовер Seltos, который уже сейчас называют конкурентом Hyundai Creta и одной из главных новинок будущего года, предложат с тремя двигателями. В ОТТС указаны два «атмосферника» объемом 1,6 и 2,0 литра мощностью 123 и 149 л.с., а также 1,6-литровый турбированный мотор, выдающий 177 лошадиных сил.



KIA Seltos. Фото Kia



KIA Seltos. Фото Kia



Интерьер KIA Seltos. Фото Kia

Базовый 1,6-литровый «атмосферник» сочетается с 6-ступенчатой «механикой» и классическим «автоматом», топовый 2,0-литровый – только с бесступенчатым вариатором. Наддувный двигатель агрегатирован с преселективным «роботом» с двумя сухими сцеплениями. Машины с атмосферными моторами получат полный привод в качестве опции, а с турбомотором – уже в «базе».

Стоимость Seltos тоже пока неизвестна, но, скорее всего, его оценят чуть дороже нынешнего бестселлера сегмента SUV Hyundai Creta.