Появится ли кроссовер Kia XCeed в России

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mavit
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Появится ли кроссовер Kia XCeed в России

В 2020 году KIA привезет в Россию сразу несколько новинок. Две из них появятся точно – это компактный кроссовер Seltos и внедорожник Mohave нового поколения, которые уже прошли сертификацию. Об этом сообщили «Российской газете» в пресс-службе южнокорейского автопроизводителя.

Относительно кроссовера XCeed, представленного минувшим летом, пока ничего неизвестно – вопрос с его появлением на нашем рынке все еще не решен. А вот седан Optima нового поколения, глобальная версия которого дебютировала буквально вчера, в России появится точно, дата будет объявлена дополнительно.

Появится ли кроссовер Kia XCeed в России
KIA XCeed. Фото KIA

Появится ли кроссовер Kia XCeed в России
KIA XCeed. Фото KIA

Появится ли кроссовер Kia XCeed в России
KIA XCeed. Фото KIA

Появится ли кроссовер Kia XCeed в России
KIA XCeed. Фото KIA

Появится ли кроссовер Kia XCeed в России
Интерьер KIA XCeed. Фото KIA

Внедорожник Mohave нового поколения сертифицирован в России с безальтернативным 3,0-литровым турбодизелем D6EB-5 мощностью 249 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Говорить о цене пока рано, но то, что она будет выше, чем у предшественника (от 2 619 000 рублей), очевидно уже сейчас.

Появится ли кроссовер Kia XCeed в России
KIA Mohave. Фото KIA

Появится ли кроссовер Kia XCeed в России
KIA Mohave. Фото KIA

Появится ли кроссовер Kia XCeed в России
Интерьер KIA Mohave. Фото KIA

Кроссовер Seltos, который уже сейчас называют конкурентом Hyundai Creta и одной из главных новинок будущего года, предложат с тремя двигателями. В ОТТС указаны два «атмосферника» объемом 1,6 и 2,0 литра мощностью 123 и 149 л.с., а также 1,6-литровый турбированный мотор, выдающий 177 лошадиных сил.

Появится ли кроссовер Kia XCeed в России
KIA Seltos. Фото Kia

Появится ли кроссовер Kia XCeed в России
KIA Seltos. Фото Kia

Появится ли кроссовер Kia XCeed в России
Интерьер KIA Seltos. Фото Kia

Базовый 1,6-литровый «атмосферник» сочетается с 6-ступенчатой «механикой» и классическим «автоматом», топовый 2,0-литровый – только с бесступенчатым вариатором. Наддувный двигатель агрегатирован с преселективным «роботом» с двумя сухими сцеплениями. Машины с атмосферными моторами получат полный привод в качестве опции, а с турбомотором – уже в «базе».

Стоимость Seltos тоже пока неизвестна, но, скорее всего, его оценят чуть дороже нынешнего бестселлера сегмента SUV Hyundai Creta.