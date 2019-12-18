Changan объявил цены на кроссовер Changan CS55

Китайская компания Changan привезла в Россию новый среднеразмерный кроссовер Changan CS55. Новинка, ставшая очередным конкурентом Volkswagen Tiguan, предложена в четырех комплектациях по цене от 1 269 000 рублей.

Вне зависимости от исполнения Changan CS55 оснащается 1,5-литровым 143-сильным бензиновым турбомотором, работающим в паре с шестиступенчатой «механикой» или шестискоростным «автоматом».

По габаритам он сопоставим с Tiguan: «китаец» всего 36 мм короче, на 24 мм уже и на 17 мм ниже «немца». Длина, ширина и высота новичка из Поднебесной составляют 4500, 1855 и 1690 мм соответственно, а размер колесной базы уступает «Тигуану» только на 2 миллиметра – 2675 против 2677 мм от передней до задней оси.



Changan CS55. Фото Changan

Что касается комплектаций, то китайский паркетник прилично оснащен даже в базовом исполнении Comfort 6MT с механической коробкой передач. Кроме полного пакета систем активной и пассивной безопасности, у него есть мультифункциональный руль (с кнопками), кондиционер, светодиодные дневные ходовые огни, 17-дюймовые легкосплавные диски и штатная мультимедиа с сенсорным экраном.

Следующую комплектацию Luxury 6MT (1 309 900 руб.), которая тоже идет с механической коробкой передач, дополняют отделанный эко-кожей салон, подогрев передних сидений, камера заднего вида с динамической разметкой, система помощи при парковке «с отображением расстояния до объекта и звуковым информированием», а также дополнительная шумоизоляция моторного отсека.



Интерьер Changan CS55. Фото Changan



Интерьер Changan CS5. Фото Changan

Предмаксимальное исполнение Comfort 6AT (1 399 900 руб.) лишено камеры заднего вида, зато вместо нее есть автоматическая коробка передач, регулировка руля по высоте и кнопка запуска двигателя.

Наконец, в топовой версии Luxury 6AT (1 469 900 руб.) плюсом к уже перечисленному идут панорамная крыша, двухзонный климат-контроль с функцией ионизации воздуха, датчик дождя, камера бокового обзора, круиз-контроль, складываемые зеркала заднего вида с электрообогревом и 18-дюймовые колесные диски.

Примечательно, что CS55 стал уже четвертой моделью Changan на российском рынке после кроссоверов CS35, CS35 Plus и CS75, цены на которые сейчас варьируются от 769 900 до 1 149 000 рублей. По данным АЕБ, в ноябре дилеры бренда реализовали в России 473 автомобиля, что на 1477% больше, чем годом ранее.