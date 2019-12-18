Составлен топ-10 новых кроссоверов в РФ ценой от 2 до 2,5 млн рублей

Кроссовер Toyota RAV4 является самым популярным SUV в России со средневзвешенной ценой от 2 до 2,5 млн рублей. За 10 месяцев 2019 года было продано 22 991 таких машины со средним ценником 2 млн 017 тыс. рублей. К такому выводу пришли эксперты «АвтоСТАТ» по итогам исследования продаж и цен автомобилей в РФ.

Второе место занимает Skoda Kodiaq, который при средней цене 2 млн 236 тыс. рублей нашел с января по октябрь 19 881 покупателя. На третьей и четвертой строчках оказались Mitsubishi Outlander (19 445 ед.; 2 млн 17 тыс. руб.) и Mazda CX-5 (17 804 ед.; 2 млн 026 тыс. руб.).

Продажи остальных кроссоверов и внедорожников со средневзвешенной ценой от 2 до 2,5 млн рублей оказались заметно ниже и составляют менее 5 тыс. единиц. Таким образом, в ТОП-10 самых популярных SUV в этой ценовой категории также вошли: KIA Sorento (4 290 ед.; 2 млн 004 тыс. руб.), Subaru Forester (4 231 ед.; 2 млн 367 тыс. руб.), Mercedes-Benz GLA (2 560 ед.; 2 млн 468 тыс. руб.), Mitsubishi Eclipse Cross (1 414 ед.; 2 млн 024 тыс. руб.), Honda CR-V (1 286 ед.; 2 470 тыс. руб.) и Subaru XV (831 ед.; 2 млн 139 тыс. руб.).