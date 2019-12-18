Водія, який у Луцьку на смерть збив жінку, взяли під варту

Лучанина, який спричинив смертельну ДТП на вулиці Карпенка-Карого, взяли під варту.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.

Нагадаємо, в ніч із 6 на 7 грудня, близько 00:00 на вулиці Карпенка-Карого, автомобіль на смерть збив жінку.

Винуватця аварії спіймали, протесуддя Луцького міськрайонного суду Віталій Ковтуненко відпустив під домашній арешт водія автомобіля BMW, який в стані алкогольного сп’яніння на смерть збив жінку та втік з місця пригоди.

Не погодившись із таким рішенням, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку і домоглися обрання водію запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Відтак, Волинський апеляційний суд скасував ухвалу слідчого судді про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді домашнього арешту та застосував до нього запобіжний захід у виді тримання під вартою.