Большая пресс-конференция Путина в датах и числах

Сегодня в Москве состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она станет для Путина пятнадцатой, начиная с 2001 года.

Нынешняя конференция вновь побила рекорд по числу аккредитованных на нее журналистов — 1895 человек (в прошлом году было 1702 журналиста). Представитель газеты «БИЗНЕС Online» Елена Колебакина-Усманова также будет присутствовать в Центре международной торговли (ЦМТ), где ровно в полдень начнется встреча.

Прямую трансляцию пресс-конференции будут вести телеканалы «Россия-1», «Россия-24» и Первый канал, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».