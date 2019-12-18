Барнаульцы вынуждены отказываться новогодних корпоративов из-за нехватки средств

Почти 20 % жителей Барнаула не планируют отмечать Новый год с коллегами. Одной из основных причин отказа от корпоративов стало нежелание барнаульцев тратить на это деньги. Такие данные показал опрос, проведенный порталом по поиску работы «Зарплата.ру» среди 585 жителей краевого центра.

Согласно исследованию, 79 % респондентов рассказали, что в этом году у них на работе состоится или уже состоялся новогодний корпоратив. Из анкетирования следует, что 65 % работодателей пригласили сотрудников отметить праздник в кафе, клубе или ресторане, 19 % – на рабочем месте, 11 % – на базе отдыха, а 5 % предложили снять загородный дом. Результаты опроса показали, что 34 % новогодних вечеринок в Барнауле проводятся за счет компании. Однако 28 % работодателей просят сотрудников брать на себя часть расходов, а 38 % проводят праздник полностью за счет работников. При этом 16 % из них просят заплатить за торжество меньше тысячи рублей, 72 % объявили сумму от 1 до 3 тысяч рублей, а в 12 % случаев суммы доходят до 5 тысяч рублей.

Между тем 17 % барнаульцев уже решили, что не планируют идти на корпоратив. Большинство из отказавшихся отметили, что не хотят сдавать деньги или не желают проводить нерабочее время с коллегами и начальством. Авторы отмечают, что 21 % работодателей вообще отказались от новогоднего торжества в этом году – такие данные показал опрос. Самой популярной причиной отказа стало отсутствие такой традиции в коллективе.