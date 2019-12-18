Команда INEOS объявила о партнёрстве с командой «Формулы-1» Mercedes-AMG Petronas

Mercedes-AMG Petronas Motorsport, немецкая команда-автопроизводитель, шестикратный обладатель Кубка конструкторов, становится партнёром британской велокоманды INEOS, а также британской команды по парусному спорту INEOS TEAM UK.

В пресс-релизе команды INEOS говорится: «Сотрудничество базируется на трёх ключевых принципах – общем убеждении, что никакие преграды не должны мешать проявлению возможностей человека в выступлении, жажде технического совершенства и стремлению к победам.

Команда Mercedes-AMG Petronas Motorspor – действующий чемпион «Формулы-1». Велокоманда INEOS – семикратный победитель Тур де Франс, команда по парусному спорту INEOS Team UK борется за победу в одной из старейших регат в мире – Кубке Америки».

Тото Вольф, исполнительный директор Mercedes-AMG Petronas Motorsport: «Технологические требования «Формулы-1» означают, что мы хорошо подготовлены для технической поддержки в таких особенных областях как велоспорт и парусный спорт, фокусирующихся на аэродинамике и технологических возможностях ключевых компонентов. Когда сэр Джим Рэтклифф предложил нам концепцию связать вместе три организации, каждая из которых добивалась рекордов в выступлении и ставит высокие цели на будущее, мы сразу увидели возможность для роста и модификации нашего бизнеса, а также шанс приобрести новые знания у самых успешных спортивных команд. Мы воодушевлены потенциалом этого соглашения, которое даёт перспективу работы на годы вперёд».

Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер велокоманды INEOS: «В самой основе этих трёх сильных команд лежит общая страсть к гонкам, к победе, к созданию великих спортивных моментов.

Нас объединяет неутомимое стремление к скорости — ехать, плыть или крутить педали как можно быстрее, стать сильнее в постоянно совершенствующихся соревнованиях, поэтому от нашего партнёрства выиграют все стороны. Мы сможем обмениваться знаниями в области науки, техники, возможностей человека, стратегии гонок, чтобы увеличить возможности в борьбе за победы».