В России хотят повысить безопасность пассажиров такси

Водителей такси обяжут иметь российские права, а агрегаторы уравняют в ответственности с перевозчиками. Соответствующий законопроект внесет на рассмотрение в Госдуму группа депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком.

Согласно документу, основные положения которого приводит «РБК», разрешение на перевозки легковым такси смогут получать не только юрлица и ИП, но и самозанятые граждане с российскими водительскими удостоверениями, аттестованные на знание улично-дорожной сети своего региона.

Кроме того, законопроект регламентирует цвет и обязательные атрибуты автомобилей такси, разрешает водителям дистанционно проходить предрейсовый и послерейсовый медосмотры, вводит единый реестр такси и служб заказа такси (агрегаторов), дает регионам право самостоятельно ограничивать количество легковых такси и, наконец, уравнивает ответственность агрегаторов и перевозчиков.

По словам Турчака, законопроект необходим для внесения агрегаторов такси в правовое поле, которые, став известными брендами, практически не несут ответственности за безопасность пассажиров.

В случае принятия законопроекта все агрегаторы должны будут предоставить в единый реестр информацию о самой организации, а также адрес сайта в интернете и «наименование всех используемых приложений для мобильных устройств». Федеральные и региональные власти смогут проводить плановые и внеплановые проверки их деятельности, а также аннулировать разрешения в случае отказа от устранения найденных нарушений. Работа без разрешения будет наказываться штрафом (для юрлиц) в размере 100-200 тыс. рублей и 200-500 тыс. рублей при повторном нарушении.