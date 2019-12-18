В России цены на новые автомобили за 5 лет выросли на 54%

Средневзвешенные цены на новые легковые автомобили в России за последние 5 лет выросли на 54%: с 1 001 600 рублей в 2014 году до 1 539 100 рублей в ноябре 2019 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «АвтоСТАТ».

Столь серьезное подорожание автомобилей, как предполагают аналитики, связано, по большей части, с девальвацией рубля по отношению к основным мировым валютам. Чуть меньше на увеличение цен повлияли рост НДС, повышение утилизационного сбора, инфляция и обновление модельных рядов автопроизводителей.

«Она [девальвация] произошла в 2014—2015 годах, а цены на автомобили только сейчас, с большим отставанием, компенсировали ее», — заявил директор агентства «АвтоСТАТ» Сергей Целиков.

Также он добавил, что в 2020 году цены на новые автомобили должны вырасти еще на 5-7%.