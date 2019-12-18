Автомобилистам закроют лазейку для неоплаты штрафов

С 1 января 2020 года в России вступят в силу новые правила регистрации автомобилей, уточняющие понятие «владелец транспортного средства». Они помогут исключить возможность неуплаты штрафов с автоматических камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД, если машиной владеет несовершеннолетний.

Новые правила предполагают, что, если де-факто собственником транспортного средства является несовершеннолетний гражданин РФ, то де-юре его заменяет один из родителей, усыновитель или опекун – тот, кто обращался в ГИБДД с заявлением о постановке на учет. Соответственно, все штрафы, выписываемые комплексами фото- и видеофиксации нарушений будут приходить на его имя, а регистрация ТС на ребенка потеряет всякий смысл.

Ранее автомобилисты массово оспаривали постановления с автоматических камер, ссылаясь на положения КоАП РФ, не разрешающие привлекать к ответственности граждан младше 16 лет. Штрафы, как следствие, так и оставались неоплаченными.