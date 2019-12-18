​СМИ: Силовики проводят обыски у главы богатейшего клана России

Силовики в среду устроили обыски дома и в офисах председателя совета директоров группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Об этом сообщили Mash, «Открытые медиа» и Baza. Официального подтверждения информации нет.

Источники Baza утверждают, что спецслужбы пришли с ордерами на обыск в бизнес-центр на Новослободской улице, где расположена принадлежащая Гуцериеву фирма «ФортеИнвест». По информации издания, в оперативно-следственных мероприятиях принимают участие сотрудники ФСБ и СКР.

Mash сообщает, что оперативники МВД пришли в квартиру Гуцериева в московском районе Хамовники. Также они якобы устроили обыски в 10 компаниях, связанных с предпринимателем. Телеграм-канал утверждает, что обыски связаны с контрабандой нефти.

«Речь идет о 130 тысячах тонн нефтепродуктов, нелегально вывезенных за границу. Следствие считает, что контрабанда горючего производилась через компании миллиардера. Поставки происходили в Турцию и страны ЕС. Ущерб оценивается более чем в 2 миллиарда рублей», — пишет Mash и уточнят, что возбуждено уголовное дело.

По словам источника «Открытых медиа» в ФСБ, обыски действительно связаны с делом о контрабанде нефтепродуктов компаниями Гуцериева. Представитель СКР заявил изданию, что ведомство не занимается этим делом.

Притом группа «Сафмар» опровергла информацию об обысках в доме и офисах Гуцериева.

Forbes называет Гуцериевых богатейшим семейным кланом в России и оценивает его состояние в $ 5,65 миллиарда.