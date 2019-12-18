Луцькрада розірвала договір з перевізником на маршрутах № 9а і 17а

Луцька міська рада розірвала договори на перевезення пасажирів із перевізником «Луцьке підприємство електротранспорту» та оголосила конкурс на перевезення пасажирів на маршрутах №9а, 17а.

Таке рішення прийняли сьогодні, 18 грудня, під час засідання виконавчого комітету.

Начальник управління транспорту та зв’язку Луцькради Володимир Степанов зауважив, що перевізник не здійснює перевезення і не встановив валідатори, тому договір із ним розривають.

Зауважимо, що автобус №9а (Полонківська – с. Липини) їздив за таким маршрутом: Полонківська, Межова, Мамсурова, Окружна, Дружби Народів, Бенделіані, Станіславського, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Паркова, (Словацького, Богдана Хмельницького), Винниченка, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, автодорога М-19, с. Липини .

Натомість автобус №17а (Центральний ринок – Завокзальний ринок) їхав таким шляхом: Глушець, Паркова, Волі, Київський майдан, Рівненська, Відродження, Конякіна, Гордіюк, Карпенка-Карого, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська, Глушець.

Конкурс на перевезення на вказаних маршрутках міськрада проведе 28 січня. Документи перевізники мають подати до 13 січня.