Представители прокомментировали свое возможное участие энергетической судьбе проблемного алтайского города

Директор алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Лузанов высказался по поводу готовности СГК выступить в качестве нового собственника и инвестора ТЭЦ в Яровом, где с конца ноября действует режим ЧС из-за нестабильной работы единственного источника теплоснабжения. Из заявления Лузанова можно сделать вывод, что компания не считает данный проект экономически привлекательным, однако публично отказаться от него пока не готова на фоне партнерских отношений с краевыми властями.

По словам Игоря Лузанова, ситуация с теплоснабжением Ярового напоминает Рубцовск, в котором СГК присутствует с 2016 года, обслуживая местную Южную тепловую станцию и теплосетевой комплекс. «Там произошла история с недофинансированием, отложенными ремонтами. Как известно, если ты делаешь ремонты планово, ты можешь потратить рубль, Если три раза по рублю пропустил, то в следующий раз ты заплатишь не три рубля, а четыре или пять, когда опомнишься, что надо делать. Такова жизнь, таково железо, его не обманешь. Отложенные ремонты тянут за собой увеличенные затраты в последующий период», — констатировал он.

По оценкам директора алтайского филиала СГК, чтобы привести яровскую ТЭЦ в соответствие всем нормативам, нужны многомиллионные инвестиции, которые будет весьма проблематично вернуть из-за малого числа потребителей тепловой энергии. Кроме того, ситуация осложняется тем, что нынешний собственник ТЭЦ – ООО «ТПК-Ресурс» — намерен и дальше эксплуатировать станцию.

Игорь Лузанов, директор Алтайского филиала СГК: Мы точно рядом, точно помогаем. Головой и не только. Что будет дальше, я сейчас даже прогнозировать не буду. Там есть собственник. Это его головная боль, в первую очередь. И он эту проблему, как мы знаем, готов решать. Но насколько он понимает серьезность всей ситуации, потому что он не энергетик, я не знаю. Есть ощущение, что не понимает, но при этом готов вкладываться.

Напомним, что правительство Алтайского края в принудительном порядке отдало яровскую ТЭЦ в руки МУП «ЯТЭК» в конце ноября после введения режима ЧС в связи с нестабильной работой станции, которая не смогла выдать нормальную температуру из-за некачественного угля и проблем с оборудованием. По мнению властей, до такого состояния ТЭЦ довел бывший эксплуатант ООО «ЯТЭК», учредителем является вышеупомянутое ООО «ТПК-Ресурс». Режим ЧС в Яровом пока отменять не намерены. По имеющимся оценкам, для приведения системы теплоснабжения города к нормальному виду требуется немногим менее 1 млрд рублей.

Учредитель «ТПК-Ресурс» Константин Вальтер назвал произошедшее попыткой рейдерского захвата и обратился к полпреду президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло с просьбой вмешаться в ситуацию. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко признал, что с точки зрения экономики решение отстранить эксплуатанта было не слишком правильным, но иначе поступить чиновники не могли, поскольку речь шла об «угрозе жизни, здоровью и комфорту людей».

Между тем правительство Алтайского края готово к вероятным судебным разбирательствам с собственником ТЭЦ, но не рассчитывает на то, что муниципальное предприятие будет обслуживать ТЭЦ Ярового в долгосрочной перспективе. Так, возглавляющий оперативный штаб по ликвидации ЧС зампред правительства Игорь Степаненко заявлял, что для обеспечения надежного теплоснабжения в Яровом в будущем планируется привлечь некие компании, которые «зарекомендовали себя как социально ответственные в государственно-частном партнерстве, имеющие при этом достаточные финансовые возможности». Из этого заявления можно сделать вывод, что речь идет именно о «Сибирской генерирующей компании», которая к настоящему моменту присутствует в трех городах Алтайского края – Барнауле, Бийске и Рубцовске и расценивается властями как партнерская компания, инвестирующая не только в экономику региона, но и в его социальную сферу.