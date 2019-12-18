18 простых идей для шикарного интерьера

Для того чтобы квартира выглядела стильно и роскошно, не нужно много тратится, а нужно лишь включить фантазию, и интерьер преобразится в лучшую сторону.

Вот 18 простых идей, которые помогут вам в этом приятном деле.

Плетеный узор добавит элегантности обычным шторам.

Простой белый холодильник превращается в дизайнерский с помощью декоративного скотча.

Зеркала в дверях способны визуально расширить пространство.

Бантами можно украсить занавески в ванной.

Разные цвета прозрачных штор не выглядят однообразно.

Старые ожерелья или карабин можно использовать в качестве фиксатора штор.

Как правильно стелить ковер в спальне.

Подставка для пирожных придаст винтажности ванной комнате.

Декоративная решетка для вентиляции выглядит куда выигрышнее, не так ли?

Яркие шторы на магнитах — простой способ сделать интерьер более красочным.

Неприглядные полки можно спрятать за занавесками.

Телевизионные провода можно скрыть в штангу для шторы в ванной.

Виниловые наклейки служат интересным украшением для интерьера.

Если повесить карниз для шторы над кроватью, то комната не кажется банальной.

Изогнутый карниз нужен для того, чтобы окно казалось больше.

Если комната выкрашена на две трети высоты, то потолок кажется выше.

Плоский телевизор в рамке: не затратно, но выглядит роскошно.

Раскрашенные стороны комода сделают детскую комнату веселее.