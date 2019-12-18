10 неожиданных фактов о Чингисхане, которые перевернут ваше представление о великом завоевателе

Великий Чингисхан

Между 1206 годом и своей смертью в 1227 году монгольский предводитель Чингисхан завоевал территорию размером почти 31 миллион квадратных километров — больше, чем любой человек в истории. На своем пути через Азию в Европу он оставил за собой миллионы трупов. Но также жестокий завоеватель модернизировал монгольскую культуру, ввел религиозную свободу и помог наладить контакты между Востоком и Западом.

Приведем некоторые интересные факты о великом правителе, который был военным гением, политическим и государственным деятелем и кровожадным завоевателем.

1. Настоящее имя Чингисхана

Настоящее имя Чингисхана

Человек, ставший «великим ханом» монголов, родился на берегах реки Онон примерно в 1162 году и первоначально его назвали Тэмуджин (Темучин), что означает «из железа» или «кузнец». Он получил почетное имя «Чингисхан» только в 1206 году, когда его объявили лидером монголов на племенной встрече, известной как «курултай».

Хотя «хан» является традиционным титулом, означающим «лидер» или «правитель», историки до сих пор спорят относительно происхождения слова «Чингис». Возможно, это могло означать «океан» или «справедливость», но в контексте обычно переводится как «верховный правитель» — «великий хан».

2. Тяжёлое детство

Жестокое детство Чингисхана

С раннего возраста Тэмуджин испытал все сложности жизни в монгольской степи. Татары отравили его отца, когда мальчику было всего девять лет, а его собственное племя позже изгнало его семью, заставив мать с семью детьми выживать в одиночку. Мальчик охотился и ловил рыбу, чтобы выжить, и, будучи подростком, он даже убил своего собственного сводного брата, который украл у него еду.

Когда Тэмуджин был подростком, соперничающие кланы похищали как его самого, так и юную жену будущего завоевателя, а также одно время Чингисхан был рабом, пока ему не удалось совершить смелый побег. Несмотря на все эти трудности, к началу 1120-х годов он зарекомендовал себя как грозный воин и вождь. После того, как у молодого вождя скопилась целая армия сторонников, он начал заключать союзы с главами основных племен. К 1206 году он уже объединил под своим началом степные народы и начал завоевания.

3. Внешность

Внешность Чингисхана

Несмотря на то, что Чингисхан был настолько влиятельной личностью, почти ничего не известно о его личной жизни или даже о его внешности. Не сохранилось ни одного портрета или скульптуры великого хана, а те крупицы информации, которые знают историки, часто противоречивые или ненадежные. Большинство рассказов описывают его как высокого и сильного мужчину с буйной гривой волос и длинной густой бородой.

Возможно, самым необычным описанием является рассказ персидского хрониста XIV века Рашида аль-Дина, который утверждал, что у Чингисхана были рыжие волосы и зеленые глаза. Подобное утверждение сомнительно, поскольку Аль-Дин никогда не встречал хана лично, но подобные черты не были столь уж неслыханными среди этнически очень разных монголов.

4. Бывшие враги

Бывшие враги Чингисхана

Великий хан ценил талантливых людей, и продвигал своих офицеров, основываясь на их умениях и опыте, а не на их происхождении или даже на личной привязанности. Один известный пример подобной веры в меритократию произошел во время битвы 1201 года против соперничающего племени тайчиутов. В лошадь Чингисхана попала стрела, убив животное на месте, а самого великого хана придавило лошадью. Он выжил буквально чудом. Когда войско Чингисхана победило в бою, военачальник приказал выстроить перед ним пленных и потребовал признаться, кто выпустил ту самую стрелу, убившую его лошадь.

Вперед храбро вышел один солдат, который заявил, что это сделал он. Чингисхан, пораженный смелостью лучника, сделал его офицером в своей армии и позже прозвал его «Джебе» («Стрела») в честь их первой встречи на поле битвы. Наряду со знаменитым генералом Субутаем, Джебе в итоге стал одним из величайших полевых командиров монголов во время их завоеваний в Азии и Европе.

5. Месть

Месть Чингисхана

Чингисхан часто давал другим государствам возможность мирно подчиниться монгольскому правлению, но ничуть не стеснялся обнажать меч, если ему сопротивлялись. Одна из его самых известных кампаний мести была проведена в 1219 году, после того как шах из империи Хорезмидов разорвал договор с монголами. Чингисхан предложил шаху ценное торговое соглашение об обмене товарами по Шелковому пути, но когда его первых эмиссаров убили, разгневанный хан ответил, обрушив всю силу своих монгольских полчищ на территории Хорезмидов в Персии.

Последующая война привела к миллионам погибших, а также падению империи шаха, но Чингисхан не остановился на этом. Он продолжил свое победоносное шествие, вернувшись на восток и развязав войну с тангутами Си Ся (Западное Ся), группой монгольских подданных, которые отказались подчиниться приказу о предоставлении войск для вторжения великого хана в Хорезм.

6. Гибель 40 миллионов

Чингисхан виновен в гибели 40 миллионов

Хотя сегодня уже невозможно точно узнать, сколько людей погибло во время монгольских завоеваний, многие историки считают, что их было около 40 миллионов. Переписи, проводимые в средние века, показывают, что население Китая резко сократилось на десятки миллионов человек во время жизни хана, и ученые подсчитали, что он, возможно, убил около трех четвертей населения современного Ирана во время его войны с империей Хорезмидов. В итоге нашествие монголов, возможно, сократило население всего мира на целых 11 процентов.

7. Веротерпимость

Чингисхан терпимо относился к религиям

В отличие от многих создателей империй, Чингисхан лояльно относился к культурному и религиозному многообразию на завоеванных территориях. Он принял законы о свободе вероисповедания для всех, и даже предоставил налоговые льготы для церемониальных мест различных культов. Эта толерантность имела политическую подоплеку — хан знал, что счастливые люди менее склонны к восстаниям, да и сами монголы имели исключительно либеральное отношение к религии.

В то время как Чингисхан и многие другие верили в систему шаманских убеждений, почитая духов неба, ветров и гор, среди степных народов встречались несторианские христиане, буддисты, мусульмане и другие анимистические культы. Великий хан также лично проявлял интерес к духовности. Известно, что он молился в своей палатке за несколько дней до важных военных кампаний, и он часто встречался с разными религиозными лидерами, чтобы обсудить детали их веры. В старости хан даже вызвал даосского лидера Цю Чуцзи в свой лагерь, и они якобы долго беседовали о бессмертии и философии.

8. Международная почтовая система

Курьерская служба доставки «Ям»

Наряду с луками и лошадьми, самым мощным оружием монголов, возможно, была их обширная сеть коммуникаций. Одним из ранних указов Чингисхана стало создание организованной курьерской службы, известной как «Ям». Эта средневековая экспресс-доставка состояла из хорошо организованной сети почтовых домов и путевых станций, расположенных по всей империи. Останавливаясь, чтобы отдохнуть или сменить лошадь на свежую примерно каждые 10 километров, официальные курьеры часто могли проезжать расстояние до 300 километров в день.

Система позволяла беспрепятственно путешествовать с товарами и информацией, но также работала как «глаза и уши» хана. Благодаря «Яму» он мог легко быть в курсе военных и политических событий и поддерживать контакт со своей обширной сетью шпионов и разведчиков. «Ям» также помогал защищать иностранных сановников и торговцев во время их поездок.

9. Могила

Могила Чингисхана

Из всех загадок, окружающих жизнь Чингисхана, возможно, самой известной являются обстоятельства его смерти. В традиционном повествовании говорится, что он умер в 1227 году от травм, полученных в результате падения с лошади, но другие и перечисляют всевозможные причины: от малярии до раны в колене. Однако, будучи при смерти, хан сделал все возможное, чтобы сохранить свое последнее место покоя в тайне.

Согласно легенде, его похоронная процессия убила всех, кого увидела по дороге к месту захоронения, а затем долго гарцевали на лошадях по могиле Чингисхана, чтобы скрыть даже малейшие следы того, что в этом месте кто-то похоронен. Гробница, скорее всего, находится на монгольской горе под названием Бурхан-Халдун или возле нее, но по сей день ее точное местоположение неизвестно.

10. Память

В СССР пытались уничтожить память о Чингисхане

Чингисхан сегодня считается национальным героем и отцом-основателем Монголии, но в эпоху советской власти в XX веке даже простое упоминание его имени было запрещено. Надеясь искоренить все следы монгольского национализма, СССР пытался уничтожить память о хане, удалив малейшие упоминания о нем из школьных учебников и запретив людям совершать паломничества на родину завоевателя в аймак Хэнтий. «Восстановили» Чингисхана в истории Монголии после того, как страна получила независимость в начале 1990-х годов.

15.10.2017